Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eski CHPli başkanın cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapsi istendi
İSTANBUL

Eski CHP'li başkanın cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapsi istendi

CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı G.Ö.A. hakkında, 20 yaşındaki D.A. isimli kıza cinsel sarkıntılık yaptığı gerekçesi ile başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan G.Ö.A'nın 5 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi DHA
G.Ö.A. hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı.
G.Ö.A. hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.'nın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki D.A. ile şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri, orada bankta oturup konuştukları belirtildi.

Rızası dışında sarılıp öptü

Tarafların daha sonra dönmek için araca bindikleri belirtilen iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini beyan ederek sözlü tacizde bulunduğu, rızası dışında ona sarılıp öptüğü, müşteki D.A.'nın da şüpheliyi ittiği kaydedildi.

Eski CHP'li yöneticilerden 'tacizci' başkana destek paylaşımları
GÜNDEM
Eski CHP'li yöneticilerden 'tacizci' başkana destek paylaşımları

Şüpheli G.Ö.A.'nın kendisine tepki gösteren D.A.'yı araçla evine bıraktığı belirtilen iddianamede, G.Ö.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. D.A.'nın yapılacak parti kongresindeki taleplerini yerine getirmediğine sinirlendiği için araçla Dudullu Tepesi'ne gittiklerini ve araçta D.A.'ya yönelik cinsel suç işlemediğini söylediği belirtildi.

5 yıla kadar hapsi istendi


İddianamede G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
GÜNDEM
Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

İddianame mahkemeye gönderildi

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
GÜNDEM
Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
Abone Ol Google News
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Vodafone Parkta 11ler belli oldu

Vodafone Park'ta
11'ler belli oldu

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.