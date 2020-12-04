Eski CHP'li başkanın cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.'nın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki D.A. ile şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri, orada bankta oturup konuştukları belirtildi.



Rızası dışında sarılıp öptü

Tarafların daha sonra dönmek için araca bindikleri belirtilen iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini beyan ederek sözlü tacizde bulunduğu, rızası dışında ona sarılıp öptüğü, müşteki D.A.'nın da şüpheliyi ittiği kaydedildi.

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Şüpheli G.Ö.A.'nın kendisine tepki gösteren D.A.'yı araçla evine bıraktığı belirtilen iddianamede, G.Ö.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. D.A.'nın yapılacak parti kongresindeki taleplerini yerine getirmediğine sinirlendiği için araçla Dudullu Tepesi'ne gittiklerini ve araçta D.A.'ya yönelik cinsel suç işlemediğini söylediği belirtildi.

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5 yıla kadar hapsi istendi



İddianamede G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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İddianame mahkemeye gönderildi

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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