Gündem Eski CHPli Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
POLİTİKA

Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını öne sürmüştü. Sevigen, katıldığı canlı yayında yüklü miktarda dolar alan liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Sevigen, Kılıçdaroğlu'na "Bu para nereden geldi?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHPli Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Millet İttifakı liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıklayan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, sözünü ettiğini liderin ismin açıkladı.

Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sevigen, bir iş insanından parasını dövize çevirmesini isteyen liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürdü.

"KEMAL BEY KORUMA MÜDÜRÜNÜ GÖNDERDİ"

Kılıçdaroğlu'na "Bu para nereden geldi?" diye soran Sevigen şöyle konuştu:

"Niye benim koruma müdürüm bilsin. Niye ben milletvekili arkadaşıma gebe kalayım. Ya da iş adamına gebe kalayım. Lüzumsuz çünkü. Birde siyaset adamısın, hesap soruyorsun. 128 milyar dolar... İllere, ilçelere açıyoruz ya, bu para nerede diye yer yer yerinden oynatıyoruz. O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü bizim milletvekili arkadaşa. Önce telefon ediyor. O da 'Olur sayın genel başkanım' diyor. Kemal bey gönderiyor polisiyle o arkadaşa parayı. Kemal bey bizim genel başkan gönderiyor.

Gönderiyor ve parayı aldırıyor. Kılıçdaroğlu eski bir milletvekilini, eski iş insanını arıyor. Diyor ki 'Döviz lazım.' Bak hırsızlık demiyorum. Çaldı demiyorum, partiye lazım olur demiyorum. Ama bu para nereden geldi? Esas soru bu. Bu para nereden geldi?"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
OYNAT 00:53
Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını öne sürmüştü. Sevigen, katıldığı canlı yayında yüklü miktarda dolar alan liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Sevigen, Kılıçdaroğlu'na 'Bu para nereden geldi?' diye sordu.

Eski CHP'li Mehmet Sevigen '128 milyar dolar' yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
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Eski CHP'li Mehmet Sevigen '128 milyar dolar' yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
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