Eski CHP'li Yarkadaş CHP tabanının karar verdiğini belirtti: Kılıçdaroğlu ankette önde

Altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken CHP kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş katılığı televizyon programında CHP tabanına özel yapılan anket çalışmasında Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığını belirtti.

"CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 61,5'İ KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖRMEK İSTİYOR"

Yarkadaş, "15-24 Aralık tarihleri arasında %100 bilgisayar destekli, Türkiye geneli 1500 katılımcıyla yapıldı. 'CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi' diye sormuşlar. Araştırılan siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. CHP seçmeninin %61,5'i Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istiyor, %24,3 İmamoğlu'nu, %14,2 Yavaş'ı görmek istiyor."