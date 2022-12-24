Eski CHP'li Yarkadaş'tan Akşener'in Saraçhane açıklamalarına sert tepki: Bu nasıl bahane istemiyorsan masadan kalkabilirsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saraçhane ziyaretine gelen eleştirilere geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında cevap verdi. Fox TV yayınına katılan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun, "İç işlerimize karışma" çıkışının üzerine şunları söyledi:

"Burada iç işlerine karışmak yok. 6’lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu iç işlerine karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız"

"LİDERLERE ULAŞAMADIĞI GERÇEKÇİ DEĞİL"

Akşener'in "Siyasi terbiyesizlik", "Ahmak", "Çarparım", "Kimseden izin alacak değilim" ifadelerine eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Yarkadaş, Akşener'in liderleri arayıp ulaşamadığına dair açıklamasını gerçekçi bulmadığını söyledi.

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"MEMNUN DEĞİLSE MASADAN KALKABİLİR"

TV100 yazarı Yarkadaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Akşener, eğer bizim gibi bağımsız gazeteci ya da siyasi yorumcu olsaydı, istediği her şeyi söyleme ve istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip olabilirdi. Çünkü o zaman sadece kendisine karşı sorumlu olurdu. Ancak şu an Altılı Masa’ya ve ondan umudu olan milyonlara karşı sorumluluğu var. Akşener masanın gidişatından memnun değilse masadan kalkabilir…

Kısacası; artık Akşener’i izlerken, Altılı Masa’ya yönelik beklentimin azaldığı ve heyecanımı kaybettiğimi görüyorum.

Sanırım başta CHP seçmenleri olmak üzere muhalif partilere gönül veren milyonlarca insan da böyle düşünüyor."

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