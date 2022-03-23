Eski CIA yöneticisine Fahrettin Altun'dan S-400 yanıtı: ABD ile aramızda öyle bir hava savunma sistemi anlaşması yok Birkaç gün önce WSJ'a Türkiye hakkında analiz yazısı yazan eski CIA yöneticisi Kolbe, ilginç bir silah takası önerisinde bulunmuştu. Türkiye'nin elindeki S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini, ABD'nin de Türkiye'yi, projeden çıkardığı F-35 savaş uçağı konsorsiyomuna geri almasını öneren ve bunun adaleti sağlayacağını belirten Kolbe'ye İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi. WSJ'a değerlendirmelerde bulunan Altun, Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.

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