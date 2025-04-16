Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Eski eşi ile komşularını darp etti: Hızını alamayınca evi de ateşe verdi

Eski eşi ile komşularını darp etti: Hızını alamayınca evi de ateşe verdi

14:0716/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Ramazan A. (60), boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darp edip, evi ateşe verdi.

Konya Seydişehir'de Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.






#konya
#seydişehir
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen alımına ilişkin kılavuzu yayımladı: 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu