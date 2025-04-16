Eski eşi ile komşularını darp etti: Hızını alamayınca evi de ateşe verdi

Konya Seydişehir'de Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.