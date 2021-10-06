Gündem Eski fotoğrafla algı çalışması İBB Sözcüsü Murat Ongunun TÜGVA iddiası anında çürüdü
İSTANBUL

Eski fotoğrafla algı çalışması: İBB Sözcüsü Murat Ongun'un TÜGVA iddiası anında çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İBB’nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar’daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'ni üçüncü şahıslara vererek organizasyonlar düzenlediğini öne süren Ongun'a TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla'dan yalanlama geldi. Atilla, Ongun'un organizasyonlara delil olarak paylaştığı fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu belirterek "TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır Murat Ongun’dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA’dan özür dilemesini bekliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski fotoğrafla algı çalışması: İBB Sözcüsü Murat Ongunun TÜGVA iddiası anında çürüdü
İBB Sözcüsü Murat Ongun

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CHP’li İBB’nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar’daki TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bazı fotoğraflara yer veren Ongun, "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadesini kullandı.

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Paylaştığı fotoğraflar 2016 yılına ait

Ancak, Ongun'un paylaşımında yer verdiği fotoğrafların 2016 yılında çekildiği ortaya çıktı.

TÜGVA'nın söz konusu alanı 2018 yılında kiraladığına vurgu yapan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla, Ongun'un paylaşımına verdiği yanıtta şunları söyledi:

"CHP’li Murat Ongun’un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi’ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır. Murat Ongun’dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA’dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak."

NE OLMUŞTU?

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı.

Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti. Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti. Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı. Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen İBB, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasp etti ve bina dışına çıkardı.

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İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.

TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.
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