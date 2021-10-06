Eski fotoğrafla algı çalışması: İBB Sözcüsü Murat Ongun'un TÜGVA iddiası anında çürüdü

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CHP’li İBB’nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar’daki TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bazı fotoğraflara yer veren Ongun, "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadesini kullandı.

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Paylaştığı fotoğraflar 2016 yılına ait

Ancak, Ongun'un paylaşımında yer verdiği fotoğrafların 2016 yılında çekildiği ortaya çıktı.

TÜGVA'nın söz konusu alanı 2018 yılında kiraladığına vurgu yapan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla, Ongun'un paylaşımına verdiği yanıtta şunları söyledi:

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"CHP’li Murat Ongun’un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi’ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır. Murat Ongun’dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA’dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak."

CHP’li Murat Ongun’un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi’ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir.



TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır



Murat Ongun’dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA’dan özür dilemesini bekliyoruz.



Yalan değil hakikat kazanacak. https://t.co/CN1VITNT0U pic.twitter.com/n3k8yXTs7r — Emrah Atila (@e_atila) October 6, 2021

NE OLMUŞTU?

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı.

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Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti. Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti. Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı. Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen İBB, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasp etti ve bina dışına çıkardı.

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