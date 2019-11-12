Gündem Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğluna FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası
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Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu'na FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Berberoğlu'nda FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ahmet Berberoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi sanık Berberoğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada, Berberoğlu esas hakkındaki savunmasını yaptı.

HSYK üyesi seçilmesi nedeniyle suçlandığını, ancak 14 yıllık Danıştay tetkik hakimliği görevinin ardından HSYK üyesi seçildiğini anlatan Berberoğlu, bilerek ve isteyerek hiçbir örgüt içinde yer almadığını öne sürdü.

Berberoğlu, hayatını şeffaf, herkesin gözü önünde yaşadığını, kamusal bürokrasi içinde yer almadığını, hiç kimse ya da gruptan elde ettiği güçle bir yerlere gelmediğini iddia etti.

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FETÖ elebaşı Gülen'in talimatını ilettiği iddiası

Sanık Ahmet Berberoğlu, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile temas kurduğu ve talimatlarını ilettiği" iddiasını da reddetti. Terör örgütü elebaşı Gülen ile görüşmediğini, tanışmadığını ve talimat almadığını savunan Ahmet Berberoğlu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

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Karar

Esas hakkında savunmanın tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Başkan Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Ahmet Berberoğlu'nun "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 15 aya çıkarıldı.

Berberoğlu'nun cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesindeki indirim 1/10 oranında uygulanarak 12 yıl 9 ay 27 güne indirildi.

Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

"Gülen 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş"

Berberoğlu'nun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını diğer üyelere ilettiği tanık ifadelerine yansımıştı.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, tanık olarak dinlendiği duruşmalarda, 2010'daki Anayasa değişikliğinin ardından yeniden şekillenen HSYK'nın yaptığı 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminin ayrıntılarını anlatmıştı.

Yargıtaya 2011'de yapılan üye seçimi öncesinde bu yapıya mensup HSYK üyeleriyle dönemin HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde bir araya geldiklerini belirten Hamsici, Kaya'nın toplantıda önceden hazırladığı 350-400 kişilik listeyi getirdiğini, mutabık kalınan isimlerin eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tarafından yazıldığını söylemişti.

Sayı üzerinden pazarlık istemediklerini, bu nedenle mutabık kalınan isimlerin sayılmaması taraftarı olduklarını ifade eden Hamsici, buna karşın cemaatçi HSYK üyelerinin listeyi saydıklarını ve 80 isim belirlendiğini kaydetmişti.

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifade, aynı toplantıda bulunan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in beyanlarında da geçti.

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