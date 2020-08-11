Eski hükümlünün hayatı hibe desteğiyle değişti: Yanlış yola sapmayın, devlet her türlü imkanı sağlıyor

Erzurum yerel haberlerine göre; Köprüköy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Adem Kaya, yaralama suçundan 3 yıl 45 gün hüküm giydi. Kaya, 2 yıla yakın cezaevinde yattıktan sonra kalan cezasını denetimli serbestlikle tamamladı. Cezaevi günleri sonrası iş umuduyla çaldığı kapılardan geri dönen Kaya, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur'un ortaklaşa düzenlediği 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün de destek verdiği Kaya'nın projesi kabul edilerek 26 bin 500 lira tutarında hibe verildi. Hibe desteğiyle 4 adet büyükbaş hayvan alan Kaya, Buğdaylı Mahallesi'nde hayvancılık yapmaya başladı. 2 yılda 4 adet ineğinden olan 7 buzağıyı satan Kaya, süt ve yağ üreterek ailesinin geçimini sağlıyor.

EKONOMİ Bakanlık duyurdu: 24 ay hibe desteği sağlanacak

Yanlış yola girmesinler

İnfazını tamamladıktan sonra birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ama sonuç alamadığını belirten Adem Kaya, "Köyde çiftçilik yapıyordum. Arkadaşlar devletin verdiği bu hibe desteğini anlattı. İş-Kur'a müracaatta bulunduk. Bana 4 adet büyükbaş hayvan verildi. Eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla başlatılan projeden yararlandım. Bu proje, eski hükümlülülerin topluma kazandırılması için çok önemli. Devletin sağladığı bu imkanla geçimimi sağlıyorum, kimseye ihtiyacım yok. Diğer eski hükümlü arkadaşlara da sesleniyorum. Yanlış yollara girmeyin, denetimli serbestlik bürolarından konuyla ilgili bilgi ve destek alabilirsiniz. Devlet bizler için bütün imkanlarını seferber ediyor. " dedi.

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EKONOMİ 48 bin genç çiftçiye 1,4 milyar lira hibe desteği sağlandı

77 hükümlüye 2 milyon 600 bin lira destek sağlandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Günşafak Karartı, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'yle kendi işini kuran Adem Kaya'yı ziyaret etti. Kaya'yı çalışması için tebrik eden Karartı, Erzurum'da 77 hükümlüye 2 milyon 600 bin lira civarında destek sağlandığını söyledi.

FOTOĞRAF 9 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1,2 milyar lira hibe desteğinde bulunuyor. TKDK bu hafta itibariyle 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı. Çağrı kapsamında iki ana sektöre 1,2 milyar liralık destek verilecek. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı ile çıkılan çağrıda, süt, kırmızı et, kanatlı eti ile yumurta üreten tarımsal işletmelere destek verilecek. Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara yüzde 50-70 hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı ile çıkılan çağrıda ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri bulunuyor. Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara ise yüzde 55-65 hibe desteği verilecek. Her iki sektördeki yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 KDV muafiyetleri olacak. TKDK'nın 9. Başvuru Çağrı İlanı 1 Haziran'da başlayıp sektörlere göre 26 Haziran-3 Temmuz'a kadar devam edecek. 1,2 milyar liralık hibe desteği: Son başvuru 3 Temmuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1,2 milyar lira hibe desteğinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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"Bu proje istihdama katkı sunuyor"

Başsavcı Karartı, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur Genel Müdürlüğü'nce imzalanan protokol gereği uygulanan 'Eski Hükümlelerin Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında Adem Kaya'yı ziyaret ettik. Bu projenin amacı ceza infazını tamamlayan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, ekonomik özgürlüklerini ele alarak geçimlerini sürdürebilmelerini sağlamak, suç tekrarına düşülmemesi, yapacağı üretimle istihdama, çalışma hayatına katkı sunmasıdır. Modern ceza infazı sistemlerinin bir gereği olarak Bakanlığımızda birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu da en güzel örneklerden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Kentte, 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hakan Demirci, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Demirci, hibe desteği almaya hak kazanınca, taksiciliği bıraktı. Aldığı hibe desteğiyle besiciliğe yönelen Demirci, küçükbaş yetiştirmeye başladı. 30 koyun ve 2 koçla besiciliğe başlayan Demirci, zamanla küçükbaşların sayısını 295'e çıkardı. Sürüsüne özenle bakan girişimci Demirci, hayvan sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. Projenin tanıtımını görünce ilgisini çektiğini ve araştırmalara başladığını anlatan Demirci, Proje hazırladım. Hazırladığım proje kabul olunca taksi şoförlüğünü bıraktım. Bu işi çok sevmeye başladım, mesleğim oldu. 30 koyun ve 2 tane de damızlık koç ile bu işe girdim. Şu an 295 koyunum var ve 3 yıldır bu işi yapıyorum. Tüm geçim kaynağım şu an hayvancılık. Koyunlarımızın yavrularını yetiştiriyorum ve Kurban Bayramı'na hazırlıyorum. Hedefim, 295 olan koyun sayısını 500'e kadar çıkarmak. Eğer bu hedefimi gerçekleştirirsem, çoban tutacağım ve hayvancılığa bu şekilde devam edeceğim. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum dedi. Hibe desteği aldı taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu Gümüşhane'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi. Başvurusu kabul edilen Demirci, uzun yıllar yaptığı şoförlüğü bırakıp, hibe desteğiyle aldığı 30'a yakın küçükbaş ile besiciliğe başladı. Demirci, "Hedefim havyan sayısını 500'e çıkarmak. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi. BiP'te paylaş

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Başsavcı Karartı şöyle devam etti: "Hükümlü infazını tamamlamaya yakın, denetimli serbestlik sistemine girdikten sonra burada kendisine iyileştirme, meslek edindirme konusunda birçok eğitim veriliyor. İnfazını ve eğitimini tamamlayan hükümlü girişimcilik sertifikası almak için kursa katılıyor. Koruma kurullarına başvurarak proje desteği ile oluşturduğu projesini İş-Kur Genel Müdürlüğü'ne gönderiyor.

Asgari ücretin 15 katı destek

Projesi onaylanan hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar karşılıksız kredi imkanı sağlanıyor. Tabi bütün hükümlüler bu kapsamda değil. Terör, casusluk, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlar bu kapsam dışında. Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilmiş durumda.



