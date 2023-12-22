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Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevden alındığını açıkladı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:37 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 19:50 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun.
Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, iddiaya göre kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Özburun'un görevden alındığını açıkladı.

"Sebebi ne olursa olsun..."

Vali Gül, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül: Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz
İstanbul Valisi Davut Gül: Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz

İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen ''Küresel Tehditlere Karşı Aile'' çalıştayının İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılışında, ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak küresel tehditler karşısında yaşadığı sorunlar, değişimler ve çözüm önerileri ele alındı. Açılış kapsamında yaptığı konuşmada ailenin önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ''Çekirdek aileye sıkışmamız, o büyük aileyi kaybetmemizle birlikte çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Nüfusun kendisini koruyabilmesi için doğum oranının en az 2,3 ve üzeri olması lazım. Bizim şu an 2'nin altında. Bu şu anlama geliyor; nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Bununla birlikte aile zayıflayacak. Aile zayıfladığında devlet zayıflayacak. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz'' ifadelerini kullandı.



#İstanbul
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#Davut Gül
#Murat Özburun
#Emniyet Müdürü
34 dakika önce
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