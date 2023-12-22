Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen ''Küresel Tehditlere Karşı Aile'' çalıştayının İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılışında, ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak küresel tehditler karşısında yaşadığı sorunlar, değişimler ve çözüm önerileri ele alındı. Açılış kapsamında yaptığı konuşmada ailenin önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ''Çekirdek aileye sıkışmamız, o büyük aileyi kaybetmemizle birlikte çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Nüfusun kendisini koruyabilmesi için doğum oranının en az 2,3 ve üzeri olması lazım. Bizim şu an 2'nin altında. Bu şu anlama geliyor; nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Bununla birlikte aile zayıflayacak. Aile zayıfladığında devlet zayıflayacak. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz'' ifadelerini kullandı.