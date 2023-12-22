Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

Eski polis memurunu darbeden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, iddiaya göre kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
İstanbul Valisi Davut Gül, Özburun'un görevden alındığını açıkladı.
"Sebebi ne olursa olsun..."
"Sebebi ne olursa olsun..."
Vali Gül, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
" dedi.
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34 dakika önce