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İSTANBUL

Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar vefat etti: Mehmet Bakar kimdir?

Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar vefat etti

İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden olan ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetti. Bakar'ın cenaze namazı bugün Fatih Camisinden ikindi namazına müteakiben kılınacak ve Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar hayatını kaybetti.
Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görev Mehmet Bakar hayatını kaybetti.

  • Cenazesinin bugün İstanbul'da Fatih Camisinden ikindi namazına müteakiben kılınacağı ve Edirnekapı mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel’de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını aldı. İstanbul’da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve 7 çocuk babası olan Bakar 11.10.2020 tarihinde hayata veda etti.

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