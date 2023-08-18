Eski Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: CHP'den yeniden aday olmak isteyenler kiralık gazetecilere para ödemeye başladı

CHP Konya Meram İlçe Kongresinde konuşan parti üyesi bir genç, ''Kılıçdaroğlu anketlere göre en düşük oyu alacak kişiydi ve kaybetti. Suçu örgüte yıkmak ayıptır, Kılıçdaroğlu’na hiç bir söz söylemediniz.Bu kafayla yerel seçimleri de kaybedeceğiz.'' sözleriyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nu değişim için istifaya davet etti.