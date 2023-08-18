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Eski Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: CHP'den yeniden aday olmak isteyenler kiralık gazetecilere para ödemeye başladı

CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinden istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil, yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanlarının 'kiralık gazetecilere' para ödemeye başladığını açıkladı. Özdil, "Sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi" dedi.

14:34 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yılmaz Özdil, tekrar aday olmak isteyen CHP'lilerin gazetecilere para ödediğini açıkladı.

Yılmaz Özdil, tekrar aday olmak isteyen CHP'lilerin gazetecilere para ödediğini açıkladı.

Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan CHP, iç çatışmaları bırakıp yerel seçim hazırlıklarına bir türlü başlayamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam götüreceğim' diyerek istifa etmeyeceğini duyursa da birkaç ay kalan seçimlere yönelik hiçbir adım atmadı.

Yeniden belediye başkan adayı olmak isteyen CHP'liler ise harekete geçmeye başladı.

Kiralık gazetecilere para ödenmeye başlandı

CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinden istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil, yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanlarının 'kiralık gazetecilere' para ödemeye başladığını açıkladı.

Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi"
dedi.



#Yılmaz Özdil
#CHP
#Seçim
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