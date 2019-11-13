Gündem Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakula örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtaydaki 5 kişilik "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul, silahlı terör örgütü üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yurdakulile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yurdakul, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında 5 kişilik "danışma heyeti"nde bulunduğu belirlenen Yurdakul, hakkındaki yargılamanın ulusal ve uluslararası yargı kurallarına aykırı olduğunu, himmet vermediğini, örgüt toplantılarına katılmadığını iddia etti.

Yurdakul ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

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Karar

Aranın ardından, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Osman Yurdakul'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 11 yıl 16 ay 15 güne indiren mahkeme heyeti, Yurdakul'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

5 kişilik danışma heyeti

Yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda, örgütün sivil imamlarından Mehmet Baysal'ın, Yargıtaydaki faaliyetleri yürütmek üzere 5 kişilik "danışma heyeti" kurduğu ortaya çıkmış, eski yüksek yargı üyeleri Ali Akın, Aydın Boşgelmez, Osman Yurdakul, Mehmet Kaya ve Salih Özaykut'tan oluşan 5 kişilik heyetin, Yargıtaydaki yargısal faaliyetlerde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirlediği ifade edilmişti.

Seçim ve davaların takibi gibi konuların, öncelikle sivil imam Mehmet Baysal'ın da katılımıyla bu danışma heyetinde kararlaştırıldığı, alınan kararların, grup sorumluları aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği belirtilmişti.

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