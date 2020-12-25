İki il arasında VIP araçla uyuşturucu partisi: Gözaltına alınıp 20 bin TL ceza kesildi

Olay, saat 04.00'te merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu.

Eskişehir’den Bursa’ya 26 GG 139 plakalı VIP araçla gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü K.T. ve 2 arkadaşı, Bursa-Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde kontrol noktasında durduruldu.

Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı.

GÜNDEM Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, sürücü K.T.’den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen K.T. ile 2 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, şüpheliler üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı.

20 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.’ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.

Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı.