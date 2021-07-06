Gündem Eskişehirde ATMye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de ATM’lere ‘papağan’ adı verilen aparat ve kamera düzeneği yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Eskişehir haber: ATMye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı
Dolandırıcıların ATM'ye yerleştirdiği düzenek.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir bankanın ATM'sine aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakalanan C.B. ve M.Ö'nün daha önce de aynı yöntemle Eskişehir'in yanı sıra Balıkesir ve Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ATM'deki düzenek vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
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ATM'deki düzenek vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

AA
  • Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellek ve elektronik çipler ele geçirilmişti.

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