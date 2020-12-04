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ESKİŞEHİR

Eskişehir haberleri: Mühürlü işyerinde kumar oynayanlara 118 bin lira ceza kesildi

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor: Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler

Eskişehir’de koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp mühürlü işyerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan işyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, 27 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi.
Ekipler, 27 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynadılar.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, bir iş yerine baskın düzenledi. İçeriye giren ekipler, 27 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi.

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Şahıslara toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulanırken, iş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan işyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
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Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.
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Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.
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Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
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Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.
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Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
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Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
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Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.
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Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken kafede yakalanan kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü.


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