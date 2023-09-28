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Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası verildi

Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydını yapmayan müdür hakkında başlatılan incelemede karar açıklandı. Buna göre, okul müdürüne 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, skandala, 'Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' sözleriyle tepki göstermişti.

Lokman Özdemir
12:11 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz aylarda başörtüsü düşmanlığı
Eskişehir'
de hortladı.

Olay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir okulda yaşandı.

Okulun müdürü tarafından, depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edildi.

Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Bir yandan depremin acısının çok taze olması bir yandan da tesettür düşmanlığının sürmesi tansiyonu yükseltti.

İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı.

89 bin 571 TL idari ceza verildi

Deprem nedeniyle naklini Eskişehir’de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerine ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede karar açıklandı.

Kararda, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına yer verilirken, okul müdürü İ.S.’ye oy birliği ile 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

İddianameden

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan özel okul müdürü İ.S. hakkında, sevk edildiği Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlanmış, okul müdürü İ.S. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamenin, idari ve disiplin yönünden Eskişehir Valiliğine, insan hakları ve ayrımcılık yönünden ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na gönderildiği bildirilmişti.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada özel okul müdürü beraat etmiş, karara ilişkin başsavcılıkça istinaf başvurusu yapılmıştı.

Bozdağ tepki göstermişti: Çağdaş yobazlık

Skandal olaya dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

  • "Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez."
Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendisiyle çelişerek beraat verdi
Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendisiyle çelişerek beraat verdi

Eskişehir’de başörtülü olduğu gerekçesiyle depremzede kız çocuğunu okula almayan müdür İsmail Samur hakkında hakim kendi ile çelişerek beraat kararı verdi. Çocuğun ‘sırf’ başörtülü olduğu için okula alınmadığını kabul eden hakim, müdürün toplumsal alanda değil birebir diyalog halindeyken kız çocuğuna ‘nasihat’ verdiğini 'olumlayarak' ileri sürdü. Savcının ise deliller yönünde müdürün cezalandırılmasını talep etmesine rağmen, müdür Samur’un verilecek karardan önceden haberi varmışçasına mütalaadan sonra yazılı savunma için süre talep etmemesi dikkat çekti.


#Eskişehir
#başörtüsü
#müdür
#okul
6 saat önce
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