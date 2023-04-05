Eskişehir'de başörtülülere hakaret eden kadına ev hapsi cezası

Başörtü düşmanları yine sahneye çıktı. Sosyal medyada gündeme oturan bir videoda bir kadının sokak ortasında başörtülü kadınlara yönelik küfür savurup hakaret ettiği görüldü. 28 Şubat zihniyetini taşıyan kadının sokakta gördüğü başörtülü bir kadına saldırdığı da belirtildi.