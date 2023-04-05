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Eskişehir'de başörtülülere hakaret eden kadına ev hapsi cezası

Eskişehir'de başörtülülere küfür savurup hakaret eden ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilen kadın evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, burada ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp ev hapsi cezasına çarptırıldı.

17:31 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Başörtülülere hakaret eden kadın ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Başörtülülere hakaret eden kadın ev hapsi cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli A.E'yi evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ev hapsi cezasına çarptırıldı

Zanlı A.E, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan Ayfer E. hakkında mahkeme, adli kontrol şartı ve ev hapsine hükmetti.


#başörtülü kadın
#gözaltı
#hakaret
#polis
#Eskişehir
1 saat önce
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