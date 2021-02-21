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Eskişehir'de bir aileyi katletmişti: Katil yakalandı

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi. Yakalanan katil zanlısı, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Katil zanlısı M.Ş.B, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı M.Ş.B, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi’ndeki evlerinde geçtiğimiz hafta, İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal’ın (4) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis, kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısı, daha sonra 9’a yükselmişti.


Apartman girişindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte binadan çıktığını belirlemişti.

Elinde eldiven, ağzında maske, başında şapkası olan ve bundan dolayı eşkâli net anlaşılamayan şahsın, elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görülmüştü. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı belirlendi. Katil zanlısının İlkay Tokkal’ın eski ortağı M.Ş.B. olduğu tespit edildi.

M.Ş.B. ve beraberindekiler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Katil zanlısına çelik yelek giydirildiği görüldü.

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