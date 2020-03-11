Gündem Eskişehirde büyü bozma vaadiyle 51 kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de 'büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de 51 kişiyi büyü yapma-bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y., polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y.(51), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Eşi ölsün diye büyü yaptıracaktı: 8 bin euro dolandırıldı
GÜNDEM
Eşi ölsün diye büyü yaptıracaktı: 8 bin euro dolandırıldı

DHA
Şüphelinin evinde çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.
  • 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.