Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir-Kayseri karayolunda Bozca köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu koparak yola savrulan parçalar iki aracın kaza yapmasına neden oldu. Üç otomobilin karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.