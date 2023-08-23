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Eskişehir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

18:04 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Eskişehir'de Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 1 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.


Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


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