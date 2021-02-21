Eskişehir'deki 'aile katliamında' 4 şüpheliye tutuklama

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) ve bu kişinin eşi Hediye B'nin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

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Savcılık sorgularının ardından zanlılardan Hediye B, İlker K, Abdullah Y. ve Azat B. salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden katil zanlısı Mehmet Şerif B. "canavarca hisle birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan, bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. de olayla bağlantıları oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tırhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerinde gözyaşı dökerken gözaltına alınmış

Ekiplerin yaklaşık 400 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırmada, İlkay Tokkal ile borç meselesinden aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Mehmet Şerif B'nin 15 Şubat akşamı cinayetlerden önce evinden çıkıp bir süre yürüyerek bindiği taksiyle Tokkal ailesinin evine gittiği, dönüşte ise farklı bir güzergahtan yine taksiyle evinin yakınına kadar geldiği tespit edildi.

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Katil zanlısının, eve geldiğinde önce kapıyı açan İlkay Tokkal'ı, ardından salona yönelip eşi ve çocuğunu bıçakladığı ileri sürüldü.

Şüphelinin, Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızının kendisini telefonla arayıp yardım istemesi üzerine yanına çilingir alıp ailenin evine gittiği de ortaya çıktı.

Mehmet Şerif B'nin evi ve çevresinde arama yapan ekiplerin, bu kişinin evinin yanındaki boş arazide maske, eldiven ve bere, bodrum katında da kanlı çoraplar ve ayakkabı bulduğu öğrenildi. Bulunan eşya, incelenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca gazetecilerin evde aile bireylerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çektiği görüntülerde Mehmet Şerif B'nin gözyaşı dökerken gözaltına alınması yer aldı.

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Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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