Eşkıyasıyla geziyor: Sahtecilik ve yaralamadan sabıkalı

Daha önce bir çok ilde halkla karşı karşıya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta başında gerçekleştirdiği Bayburt ziyareti de olaylı geçti. Bir vatandaş esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Meral Akşener’e tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener’le birlikte kente gelen bazı partililer vatandaşlara saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile bir vatandaşın burnu kırıldı.

İYİ Partili Engin Çakıroğlu, Bayburt’ta vatandaşın burnunu kırmıştı.

ÇEVRESİ SUÇLULARLA DOLU

Bayburt’ta olay çıkaranların bir çoğunun Bayburtlu olmadığı, Akşener tarafından başka illerden getirildiği ortaya çıktı. Vatandaşa yumruk atan İYİ Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Engin Çakıroğlu’nun olayın meydana geldiği saatten hemen sonra şehirden ayrıldığı belirlendi. Dosyası kabarık çıkan Çakıroğlu’nun, Cumhurbaşkanı’na hakaret, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama olaylarından kaydı olduğu öğrenildi. Çakıroğlu’nun sosyal medya hesaplarından FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin hükümet tarafından planlandığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.

RİZE’DE ERZURUM TEŞKİLATI SALDIRDI

Akşener’in Rize ziyareti de provokasyona sahne olmuştu. İkizdere ilçesine baskın yapar gibi 150 araçlık konvoyla giren Akşener’e esnaf bölge esnafı ‘Cumhurbaşkanı’nı Netahyahu’ya benzetmenizi size yakıştıramadık’ tepkisinde bulunmuştu. Tepkiler üzerine devreye giren Erzurum İYİ Parti teşkilatı ve il başkanı vatandaşa saldırdı. İkizdere’ye gelen İYİ Partililerin saldırıları bunlarla sınırlı kalmadı. Vatandaşı hedef alan partililerin ağır hakaret ve küfürleri video kayıtlarına yansıdı.

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YALAN RÜZGARLARI ESTİRDİ

Her yere adeta eşkıya ordusu ile giden ve vatandaşlara yumruklar sallayıp hakaretler yağdıran ekibine ses çıkarmayan Akşener’in sosyal medyada estirdiği yalan rüzgarları da tek tek deşifre edildi. Akşener’in Erzurum ziyaretinde bir gençle aralarında yaşanan diyaloğun sosyal medya için bir kurmaca olduğu ortaya çıktı. Çoban olduğu öğrenilen gencin, parti teşkilatı tarafından Kars Sarıkamış’tan Horasan’a getirilip Akşener’in karşısına çıkarıldı. Akşener bir esnafla konuşurken paylaştığı videoda “Esnaf aç. Vallahi bıktım. Ekonomi berbat” diyen kişinin ise Yüksek Temur olduğu ve birden fazla lüks aracının olduğu tespit edildi

DÜZMECE OYUNLAR SAHNELENDİ

Gittiği her yerde düzmece olaylar sahneleyen Akşener’in Adana ziyareti de soğan dökülmesi şovuna sahne olmuştu. Çiftçi olduğu öne sürülen kişi Akşener’in önüne döktüğü soğanları partililer bölgeden ayrılınca toplamıştı. Akşener’in Hatay ziyareti de başka bir tezgaha sahne olmuştu. Akşener’in esnaf ziyaretinde tezgahın arkasına geçip açıklamalar yapan Reşat Kayman’ın Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce CHP Gençlik Kolları’nda görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Yine Akşener’in işsiz umutsuz olduğunu iddia ettiği gencin lüks eğlence mekanlarında görüntüleri gündeme düşmüştü.