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İSTANBUL

Esnaf destek paketleriyle pandemi döneminde rekor kırıldı: İstanbul'da 51 bin yeni iş yeri açıldı

Pandemi döneminde sayısı artırılan esnaf destek paketleriyle, İstanbul’da 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yeni esnaf sayısında rekor kırıldı. İstanbul’da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı. Kapanan iş yeri sayısı ise 8 bin 139 oldu. Kadın girişimcilerin sayısında da artış kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
2020'de İstanbul’da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı.
2020'de İstanbul’da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (İSTESOB) alınan bilgilere göre, bu yıl İstanbul’da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı. Buna karşılık kapanan iş yeri sayısı ise 8 bin 139 oldu. Açılan yeni iş yerlerini ağırlıkla gıda firmaları oluşturdu. Yeni açılan iş yeri sayısı 2019 yılında 24 bin, kapanan iş yeri sayısı da 7 bin olarak gerçekleşmişti.

Esnaf destek paketlerinin sayısı artırıldı

İSTESOB’un rakamlarına göre yaşanan artışın, 'Esnaf Destek Paketleri' sayesinde olduğu bildirildi. En çok yeni iş yerinin açıldığı ilçeler ise, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Ümraniye, Başakşehir ve Esenyurt oldu.

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Bu ilçeler yeni açılan 51 bin iş yerinin yüzde 30’unu oluştururken, dükkan açanların tercihi yine gıda ürünleri alanında oldu. Gıda ürünleri pazarında ise en çok pizza ve köfteciler tercih edildi. Bunun yanı sıra yeni açılan manavların da sayılarında artış oldu.

Kadın esnaf sayısında artış

Kadın esnaf oranı geçtiğimiz yıl yüzde 17 olurken, rakamlar 2020 yılında artış gösterdi. Buna göre bu yıl kadın esnaf sayısı yüzde 19 oldu. Bu dönemde kadın esnaf sayısına 12 bin 541 yeni kişi eklendi.

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"Devletimiz destek verdiği sürece yeni iş yerleri çoğalacak"

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

  • Devletimiz esnaf ve sanatkara destek verdiği sürece bu yeni iş yerleri açılacak, çoğalacak. Bu da insanlara istihdam sağlıyor, orada insanlar çalışacak, her bir iş yerinde 1 kişi çalışmış olsa 51 bin tane iş yeri açılmış oluyor, 51 bin kişi iş bulmuş oluyor. Devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, bu destekler bize güç veriyor. ‘Yarın ne olur’ derken şimdi insanlar yeni yeni iş yeri açmaya başladı.

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