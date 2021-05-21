Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik destek ödemesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnafları kapsayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 3 ve 5'er bin liralık hibe desteği yapılacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bir defaya mahsus olmak üzere sayıları 235 bine ulaşan bazı işletmelere 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıklamıştı.
Esnafa hibe ödemesi kararı yürürlükte
Söz konusu karar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda yer alan bilgilere göre, 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.