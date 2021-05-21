Gündem Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
ANKARA

Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik destek ödemesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnafları kapsayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 3 ve 5'er bin liralık hibe desteği yapılacağını açıklamıştı.

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Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bir defaya mahsus olmak üzere sayıları 235 bine ulaşan bazı işletmelere 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

Esnafa hibe ödemesi kararı yürürlükte

Söz konusu karar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda yer alan bilgilere göre, 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi.

Esnafa hibe desteği 10 bin lirayı geçti: 4.6 milyar lira yüzleri güldürdü
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