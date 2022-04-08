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ANKARA

Et ve Süt Kurumu'nda Kılıçdaroğlu'na yanıt: Gerekli cevap verildi

Et ve Süt Kurumu'na randevusuz gittiği için içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurum yetkililerinden açıklama geldi. Randevu talebine ilişkin açıklama yapan kurum, "Randevu talebine 07.04.2022 tarihinde (Perşembe günü) geri dönülmüş, ‘Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Bakanımız gerekli görürlerse görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Et ve Süt Kurumunda Kılıçdaroğluna yanıt: Gerekli cevap verildi
Kemal Kılıçdaroğlu

ESK'nin Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kurumun önünde açıklama yapmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü kendilerini arayarak randevu talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Gerekli cevap verildi'

"Randevu talebine 7 Nisan Perşembe günü geri dönülmüş, 'Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder.' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

  • Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitmiş, randevusu bulunmadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kurum önünde basın açıklaması yapmıştı.

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