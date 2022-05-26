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YEREL GÜNDEM

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel: 10 bin engelli ve ailemize tatil imkanı sunduk

Etimesgut Belediyesi, pandeminin ardından "Engellileri Denizle Buluşturma Projesi" kapsamında 120 engelli ve ailesini Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil imkanı sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etimesgut Belediye Başkanı Demirel: 10 bin engelli ve ailemize tatil imkanı sunduk
Etimesgut Belediyesi, 10 bin engelli ve ailesine tatil imkanı sundu.

Etimesgut Belediyesi, bu yıl 12. si düzenlenen proje kapsamında ilçede ikamet eden ve daha önce tatil yapmayan engelli ve ailelerine ücretsiz tatil hizmeti veriyor. İlk kez denize giren engelliler büyük mutluluk yaşıyor.

5 gün sürecek tatil boyunca engelliler otelin animasyon ve eğlence programlarıyla gönüllerince eğleniyor, belediye görevlilerinin nezaretinde ve desteğiyle deniz ve havuzun tadını çıkaracaklar. Belediye tarafından görevlendirilen hemşirede tatil boyunca engellilerin hizmetin olacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri engellileri denizle buluşturma projesine pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Herkes gibi engellilerimizin de tatil yapma hakkıdır. Biz herkesin belediyesiyiz, herkesin yaşam kalitesini artırmakla sorumluyuz. İşte engellilerimiz için de örnek bir engelsiz yaşam merkezi yaptık. Her yıl denizle buluşturuyor, bir yılın stresini atmalarını, dinlenmelerini, moral ve motivasyonların artırmalarını sağlıyoruz. İstiyoruz ki ilçemizde denize gitmeyen, tatil yapmayan hiçbir engellimiz kalmasın. Bugüne kadar 10 bini aşkın engelli ve ailemiz bu hizmetimizden yararlandı. Bütün engelli ve ailelerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

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