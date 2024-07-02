Ev sahibinden duyarlı hareket: Fahiş fiyatçı emlakçıyı 'Sizin gibiler yüzünden...' diyerek ifşa etti

"Ben bir kiralık daire ilanı verdim. İlana 16 bin lira civarında bir fiyat yazdım. Bir emlakçı arkadaş bana ulaştı, 'Dairenizi 20 bin liraya kiraya verebilirim, memur kefili var, kendileri de memur' dedi. Ben de kendisini yanıtladım; 'Neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz, ben 16 bin liraya razıyken siz neden 20 bin lira rakam belirttiniz?' dedim. Kendisine bunun piyasayı yükseltmek olduğunu ve örnek olacağını söyledim. Ben diğer emlakçıları tenzih ediyorum. Tüm emlakçılar elbette bu şekilde değildir. Belki o emlakçının kimliği belli olsa, dürüst çalışan emlakçılar da buna tepki gösterir. Belki acemidir, belki fevri davrandı, bilemiyorum ama bu şekilde davranmanın sonucunda fiyatların yükseldiğini düşünüyorum"