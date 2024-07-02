Ev sahibinden duyarlı hareket: Fahiş fiyatçı emlakçıyı 'Sizin gibiler yüzünden...' diyerek ifşa etti

Daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi.
Ev sahibi emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştı, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.
'Dürüst çalışan emlakçılar da buna tepki gösterir'
Emlakçılar odasından inceleme
Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, emlakçı ile ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "İlanı ben de gördüm, takip ediyorum. Ev sahibine mesaj atıp fiyatı yükseltmek istemiş. Emlak danışmanları fiyatın belirleyen tarafı değildir. Böyle kendisini bilmeyen, yaptığı işi bilmeyen kişileri görerek bizim meslektaşlarımızı aynı kefeye koymak yanlış olur. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de bu tarz insanlar mutlaka çıkacaktır. İlk çıktığı zaman müdahalemizi yapıyoruz. 16 bin liralık bir evi bir emlakçının '20 bin TL'ye veririz' demesinin kabul edilebilir bir yönü yok. Bu noktada emlak danışmanı bize kayıtlıysa gerekli yasal işlemlerini yapacağız, eğer bize kayıtlı değilse de zaten ilgili kurumlara resmi başvurularını başlatacağız. 'Emlak danışmanıyım' diyen vatandaşın, bu çıkışı, böyle bir pazarlama statüsü vatandaşı etkiler mi? Bence çok etkilemez. Ancak art niyetli, zaten malının ederini yükseltmek isteyen fakat böyle bir pozisyon bekleyen insanları etkiler" ifadelerini kullandı.
889 emlak işletmesine toplam 88 milyon 900 bin TL idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; satılık ve kiralık konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olduğu belirlenen 889 emlak işletmesine toplam 88 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı. 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde geçen yıl ayrıca bin 201 emlak işletmesine çeşitli eksiklikler nedeniyle 91 milyon 207 bin 655, bu yıl ise şimdiye kadar 353 emlak işletmesine 27 milyon 103 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.