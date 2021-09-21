Gündem Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı cinnet getirdi Eşyaları daireden sokağa attı
İZMİR

Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı cinnet getirdi: Eşyaları daireden sokağa attı

İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Merkezi AA
Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı cinnet getirdi: Eşyaları daireden sokağa attı
İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı

İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları sokağa attı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı
İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı

Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.

İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı
İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı

İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.

Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.

Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
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“Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim” <br><br> Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.
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“Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım” <br> <br> Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.
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Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Title
Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Title
Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Title
Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Title
Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
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Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su
Amasya'da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı, sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

Bir günde ikinci yangın çıktı: Küle dönen tekne battı
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Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu’nda yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.
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Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
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Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.
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Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.
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Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.
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Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı. Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bir günde ikinci yangın çıktı: Küle dönen tekne battı
Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde dün akşam çıkan yangında hasar gören tekne gece saatlerinde demirlendiği yerde ikinci kez yandı. Uzun süre söndürmeye çalışılan tekne battı.


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