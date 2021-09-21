Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı cinnet getirdi: Eşyaları daireden sokağa attı

İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları sokağa attı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı

Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.

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İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları daireden sokağa attı

İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.

Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.

FOTOĞRAF 9 “Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim” <br><br> Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi. “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım” <br> <br> Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu. İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi. Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasya'da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı, sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

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