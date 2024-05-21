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Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu: Patlamada yaralandı

Bursa'da ev sahibi kiracı tartışmasında facianın eşiğinden dönüldü. Nilüfer ilçesinde tartıştığı ev sahibine kızan kiracı, evin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada kiracı yaralanırken eşyalar patlamanın şiddetiyle sokağa fırladı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19:03 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 19:18 - 21/05/2024 Salı
DHA
Bursa'da bir evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Bursa'da bir evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı Atakan Sencer, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Sencer yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibiyle bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Sencer, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.

Patlamayla eşyalar sokağa fırladı

Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yaralanan kiracı Sercen, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kiracı
#Ev Sahibi
#Doğal Gaz
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