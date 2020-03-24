Gündem Evde kalmayan piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
MARDİN

Evde kalmayan piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayan vatandaşlar, duyarsızca sokağa çıkmaya, gezmeye hatta piknik yapmaya devam ediyor. Bu durumun önününe geçmek isteyen Mardin emniyeti, Derik İlçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Haber Merkezi DHA
Piknikçileri engellemek için yol iş makinesiyle kapatıldı.
Piknikçileri engellemek için yol iş makinesiyle kapatıldı.

Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.


Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri arafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

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