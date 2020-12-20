Evde ölü bulunan senarist Alpözgen’in kardeşi: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek misafir odasına geçmişti

Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek uyumak için misafir odasına geçmişti.

Alpözgen’i odada hareketsiz şekildi yattığını gören arkadaşı panikleyerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen’in hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Otopsi işlemleri için Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

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Haberi alır almaz Rusya’dan gelen kardeşi Cenker Alpözgen, ‘’Çocukken romatizma hastalığı vardı, o geçti gitti. Senaryo işleri ile uğraşıyordu. EXXEN programına bir şeyler yazıyordu. "Gittiği evdeki arkadaşını tanımıyorum. Olayın pek detayını bilmiyorum. Rusya’da yaşıyorum. Devamlı görüşüyoruz. 10 gün önce ben yine İstanbul’daydım görüştük kendisiyle, gayet iyi durumdaydı. Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu’’ dedi.

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‘’ÇOK MUHTEŞEM BİR ADAMDI’’

Arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise ‘’Biz 10 yaşından beri beraberdik. Yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim çocukluk hayalimizdi. O çok muhteşem bir yazardı. O yazardı ben ise yazdığı karakterleri seslendirirdim. Çok merhametli, saygılı ve dürüst bir adamdı. Arkadaşının kim olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu’’ dedi.

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