Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Evde yangın çıktı: Komşuları yaşlı adamı son anda kurtardı

Evde yangın çıktı: Komşuları yaşlı adamı son anda kurtardı

14:0212/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özsoy'u ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özsoy'u ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü

Mersin'de bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bitkin halde olan yaşlı adam komşuları tarafından kurtarılarak gelen sağlık ekibiyle hastaneye gönderildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bacağından rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki Kadir Özsoy evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri ve komşular yardıma koşarken 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Bu sırada komşular dumandan etkilenerek bitkin düşen yaşlı adamı evden çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özsoy'u ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü. İtfaiye ekipleri de yangını söndürerek inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#yangın
#yaşlı
#mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sınavları 23 Haziran'da başlayacak: Sözlü sınavda kaç puan alan başarılı sayılacak?