Evet kriz çıkar: Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na hak verdi

TV100’deki bir programa katılan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Zaten bir kaptan, kaptan yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez. Edilmemiştir.”

Davutoğlu’nun “Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir” sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?” ifadelerini kullandı.