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Evet kriz çıkar: Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na hak verdi
GP lideri Davutoğlu, 6’lı Masa’nın adayı Cumhurbaşkanı seçilir ve kendilerini dinlemezse kriz çıkacağını söylemişti. CHP tabanında öfkeye neden olan bu sözlere Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, “Biri çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla konuşmayın gibi. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?” ifadelerini kullandı.
3:45 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Altılı masa

Altılı masa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın belirleyeceği adayın kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda kriz çıkacağını sözlerine arka çıktı. Kılıçdaroğlu, “Kriz çıkar diyor, doğru” dedi.

UÇAĞA BİNDİĞİNİZDE BİLE TEK KAPTAN YOKTUR

TV100’deki bir programa katılan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Zaten bir kaptan, kaptan yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez. Edilmemiştir.”

DAVUTOĞLU DOĞRU SÖYLÜYOR

Davutoğlu’nun “Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir” sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?” ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ahmet Davutoğlu
#Seçim
#6'lı Masa
#CHP
9 saat önce
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Evet kriz çıkar: Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na hak verdi
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