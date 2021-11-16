Evi yanarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Fotoğrafa ne lazımdı?

Kahramanmaraş', bir dairede elektrikli battaniyeden çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Yangını haber alıp eve gelen Hacı Nariç, gülerek gazetecilere, "Fotoğrafa ne lazımdı?" diye sordu.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Hacı Nariç'in dairesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden duman çıktığını fark eden Nariç’in komşuları, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle eve girerek alevlere müdahale etti. Komşularının haber verdiği Hacı Nariç de eve geldi.
"EVDE KİMSE YOKTU"
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Nariç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafa ne lazımdı" diyerek güldü. Polislere evde kimsenin olmadığını söyleyen Hacı Nariç, daha sonra apartmanın karşısına geçip söndürme çalışmalarını izledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Prizden fişi çekilmeyen elektrikli battaniyeden kaynaklandığı tespit edilen yangında, dairede maddi zarar meydana geldi.
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Manavgat’ta 28 Temmuz'da çıkan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki ağaçlık alanlara da sıçrayan orman yangını, 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği 75 bin dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev de kullanılamaz hale geldi. Karaöz Mahallesi'ndeki yangında evleriyle birlikte ahırlarını da kaybeden İbrahim ve Ayşe Deniz çifti, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın sırasında felçli eşini sürükleyerek kapının önüne getiren, fakat gücü yetmediği için dışarıya çıkaramayan İbrahim Deniz, 'Sen git kendini kurtar' diyen Ayşe Deniz'i dinlemedi. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri fark edip kurtardı.
DENİZ ÇİFTİNE ÖZEL EV <br><br> Deniz çiftinin evi kullanılamaz hale gelirken, bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni ev sözü verdi. Bunun üzerine hem bölgenin mimarisine uygun hem de yangına dayanıklı ev Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirildi. Proje daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Evin en kısa sürede yapılması için talimat veren Erdoğan, Deniz çiftinin evinin örnek konut projesi olmasını istedi. TOKİ tarafından yapımına başlanan ev, 15 günde tamamen bitti. Manavgat bölgesine ait doğal taşlardan duvarı örülen evin çatı, pencere ve kapıları yangına dayanıklı malzemelerden üretildi. Tek katlı 140 metrekarelik eve veranda da yapıldı.
Çevresi çim kaplanan, zeytin, nar, limon, portakal ağaçları dikilen evin girişine ise engelli rampası yerleştirildi. Tekerlekli sandalyesi ile Ayşe Deniz'in evine ulaşması ve evin içindeki hareketinin kısıtlanmaması için eşiksiz düz zemin tercih edildi. Banyo ve tuvalette ise hareketi kolaylaştıracak tutamaçlar yerleştirildi.
YENİ EVLERİNİ İLK KEZ GEZDİLER <br><br> Temizliği de biten yeni evin eşyaları beklenirken, Deniz çifti yangın dayanıklı konutlarını ilk kez gezdi. Gözyaşlarını tutmayan çift, evin en çok verandasını beğendiklerini söyledi.
'OTOMOBİLDE YATTIKLARINI GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUTTUM' <br><br> Kurtuluşlarının mucize olduğunu belirten İbrahim Deniz, evin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: <br><br> \"Allah, bize sahip çıkanlardan razı olsun. Devletimiz iyi ki var. Evimizi çok beğendik. Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum.\"
Ayşe Deniz de yeni evinde kalan ömürlerini güzel ve rahat geçireceklerini belirterek mutlu olduğunu söyledi.
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Yaşlı çift ölümden dönmüştü: Yangına dayanıklı evleri 15 günde bitti
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim (80) ve Ayşe Deniz (80) çifti için 15 günde yeni bir ev inşa edildi. TOKİ tarafından örnek konut olarak projelendirilen, duvarları doğal taşlardan örülen, kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme ile yapılan evi teslim alan İbrahim Deniz "Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum" dedi.
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Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta saat 09.30 sıralarında Ali Açıkgöz'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek 2 katlı evi tamamen sardı.
Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın korku ve paniğe neden oldu.
Binada yaşayan bir kadının çocuğuna sarılarak ağladığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Alevlere teslim olan 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
İki katlı ahşap bina küle döndü: Evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi
Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Ev sahibi genç kadın yanan evini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
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Yangınlarda evi yanan vatandaş: Kurbanımızı kesip dolaba koymuştuk yemek nasip olmadı
Osmaniye'nin Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını üç günde kontrol altına alınmıştı. Yangınlarda evini kaybeden bir vatandaş, acısını “Kurbanımızı kesip dolaba koymuştuk ama yemek nasip olmadı. Allah'ın her gününe şükürler olsun. Kesinlikle isyan etmiyorum. Daha da kötüsü olabilirdi” diyerek anlattı.