Evi yanarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Fotoğrafa ne lazımdı?

'OTOMOBİLDE YATTIKLARINI GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUTTUM' <br><br> Kurtuluşlarının mucize olduğunu belirten İbrahim Deniz, evin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: <br><br> \"Allah, bize sahip çıkanlardan razı olsun. Devletimiz iyi ki var. Evimizi çok beğendik. Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum.\"