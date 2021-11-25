Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi

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Bakan Yanık: Toplumun tüm kesimleri şiddete hep birlikte 'dur' demeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün İstanbul metrosunda kadın yolcuya bıçak çekilerek tehdit ve hakaret edilmesine ilişkin, "Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.