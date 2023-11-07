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Evinden 2 buçuk kilo uyuşturucu çıktı: Zehir tacirinden pişkin savunma

Beyoğlu’nda bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde kendini savundu.

12:02 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:16 - 7/11/2023 Salı
IHA
Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

28 Ekim’de eve polis baskını düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı.

Narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı.

Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.



'Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım'

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T’nin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Beyoğlu
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Gözaltı
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