Evini basan alacaklıları tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Argaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen alacaklıları tarafından evi basılan Mehmet Arslan, şüpheliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evi basan şüpheliler, Arslan'ı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nin morguna kaldırıldı.