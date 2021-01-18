Gündem Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
İZMİR

Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti"ni sürdüren üç aile, parti binasının girişine siyah çelenk bıraktı. Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, ''İzmir İl Başkanlığı önünde de 332 gündür nöbetteyim. Ben bunlara defalarca çağrıda bulundum. Bana bir hesap sorun? Gelin benimle muhatap olun ama yok'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Aileler ''Artık yeter HDP evlatlarımızı geri ver'' yazılı siyah çelenk bıraktı.
Aileler ''Artık yeter HDP evlatlarımızı geri ver'' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, gazetecilere, Diyarbakır'da Hacer annenin yürekli tavrından cesaret alarak HDP önünde mücadeleye başladığını söyledi.

Çocuğunu geri istediğini belirten Laçin şöyle konuştu:

  • "Benim sloganım şudur, '83 milyon Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir.' 38 yıl oldu yeter. Vicdan yok bunlarda. Bunlarda vatan sevgisi yok. Halkın Demokrasi Partisi yazmışlar, üzülüyorum. Halkın Demokrasi Partisi değil, halkın çocuklarını dağa kaçıran partisidir, açık ve net ortadadır. Halkın Demokrasi Partisi ise ben halkım, nerede benim çocuğum?"

Laçin, yıllardır canlarının yandığını, bu nedenle evladına kavuşacağı güne kadar nöbete devam edeceğini dile getirdi.

Evlatlarımızı alacağız: Nöbette 500. gün
GÜNDEM
Evlatlarımızı alacağız: Nöbette 500. gün

'BEN BUNLARA DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDU: BANA BİR HESAP SORUN?'

Evlat nöbetinin, Diyarbakır dahil, 505'inci gününde olduğunu hatırlatan Laçin, "Bunlar istediği kadar beni tehdit etsinler. İzmir İl Başkanlığı önünde de 332 gündür nöbetteyim. Ben bunlara defalarca çağrıda bulundum. Bana bir hesap sorun? Gelin benimle muhatap olun. Deyin ki senin bizim kapımızda ne işin var veya beni şikayet edin ama yok..." dedi.

Laçin ve evlat nöbeti tutan Yasin Dülge ile Muhabbet Alemdağ, açıklamanın ardından HDP binasına siyah çelenk koydu.

Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?

Evlat nöbeti şimdi de Hakkari'de: Çocuklarımız kurda kuşa yem oluyor
FOTOĞRAF 12
Title
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı.
Title
Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı.
Title
Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Title
Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Evlat nöbeti şimdi de Hakkari'de: Çocuklarımız kurda kuşa yem oluyor
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Bugün de Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde "Çocuklarımız dağlarda kurda kuşa yem olmasın" pankartları taşıyan acılı aileler, "Kahrolsun HDP" sloganları attı.


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.