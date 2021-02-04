Gündem Evlat nöbetinde 521nci gün Aileler, çocuklarını PKKdan almakta kararlı
POLİTİKA DİYARBAKIR

Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 521’nci gününe girdi.

Haber Merkezi İHA
Acılar anneler, evlatlarının eve dönmesini bekliyor.
Acılar anneler, evlatlarının eve dönmesini bekliyor.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 521’nci gününde de devam ediyor. 521 gündür HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars’tan oğlu Faruk için Diyarbakır’a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk’un 7 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu.

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Oğlum neredeysen gel

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "Oğlum neredeysen geri gel. Babanı ve bizleri tek bırakma. Nerede olursan ol ben peşinden gelirim ve seni geri getiririm. Sadece bir telefon aç oğlum. 7 yıldır yoksun. Dön gel oğlum. Bak 23 ailenin evladı geri geldi sende dön gel oğlum" diye konuştu.

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Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Bu hasreti bitir yavrum

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Demirtaş'ın annesine seslendi: Gel, çocuğunu PKK'dan iste
FOTOĞRAF 9
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslenip, eyleme katılmasını istedi.
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Demir, Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki 'Benim oğlum terörist değil'. Diğer oğlu Kandil'de teröristlerin başıdır. Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var.
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Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu iste PKK'dan.
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Demirtaş terörist değilse sen neden istemiyorsun dağdaki oğlunu? Ama bu hak, onlara kalmaz. Oğlum kaç, gel. Türk adaletine teslim ol. Sizi kandırıyorlar diye konuştu.
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Demirtaş'ın annesine seslendi: Gel, çocuğunu PKK'dan iste
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 aile, eylemlerini 516'ncı günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetinde olan Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslendi. Terör örgütünde yer alan oğlu Nurettin Demirtaş'ı PKK'dan istemesi için eyleme katılması çağrısında bulunan Demir, "Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var. Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu PKK'dan iste" dedi.

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