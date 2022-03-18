Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum, onu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 928 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında 17 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yunus'un annesi Remziye Yenidoğan, oğlunun HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve sebep olanlara haklarını helal etmediğini belirterek, “Çocuklarımızın kanı üzerinde kendi çocuklarını okutuyorlar. Anneler olarak hakkımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.
Oğlunu bekleyen anne evladını almadan gitmeyecek
Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan 270 aileden biri olan Yenidoğan, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:
Çocuğum götürüldüğünde 17 yaşındaydı. Çocuğumu HDP’liler kandırdılar. HDP, PKK’ya oğlumu sattı. Kendi çocuklarını benim oğlumun kanı üzerinden okutuyorlar. Bu bir haksızlık değil midir? Biz anneler olarak hepimiz çocuklarımızı bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarına sahip çıkıyorlar, okutuyorlar. Ben bir anneyim, benim oğlum beni duyuyorsa, görüyorsa gelsin. Ben oğlumun yokluğundan şeker, sara, tansiyon hastası oldum. Buradan oğluma sesleniyorum;
Beni seviyorsa, bana değer veriyorsa, onların yanında kalmasın. Çünkü ben onun annesiyim. Ben ona emek verdim. Onunla ağladım, onunla güldüm. Onlar haindirler. Onların kendilerine faydası yok, kaldı ki benim oğluma mı olacak? Biz anneler burada böyle ağladıkça, burada dert çektikçe onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Çünkü onlar haindirler. Onlar biz annelere hainlik yapıyorlar. Kendi kardeşlerini niye dağa çıkarmıyorlar ? Bizimkileri gönderiyorlar. Biz anneler hiçbirine de hakkımızı helal etmiyoruz.
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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.
Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor.
Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:
\"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür.
Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler.
Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk.
Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil.
'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu.
Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\"
Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak
Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde. HDP il binası içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin HDP’lilerin çalışma yaptığını öğrenen aileler, arka kapıdan giriş-çıkış yapıldığını öğrenince ellerinde bayraklarla arka kapının önünde açıklama yaptı.
“8 YILDIR HDP İLE PKK BİR KADININ HAKKINI ELİNDEN ALMIŞ, ÖLÜME GÖNDERMİŞ”<br><br>Aileler adına basın açıklamasında bulunan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP’lilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin içeride bir çalışmaları olduğunu öne sürdü.<br><br>HDP’lilerin ön kapıdan değil, arka kapıdan giriş-çıkış yaptığını söyleyen Mutlu, “Biz de arka kapıya geldik. Çünkü ön kapıdan çocuklarımızı ve kızlarımızı getiriyorlar ve arka kapıdan da dağa götürüyorlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bende burada bir kadınım ve dağa kaçırılan kızım da bir kadındır. Bizim için kadınlar günü yok.
Sekiz yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almışlar, ölüme göndermişler. Ben HDP ile PKK’dan Ceylanımı istiyorum. Bizim için kadınlar günü diye bir şey olamaz, yoktur. Bende bu ülkede bir kadın değil miyim? Benim kızımda dağda bir kadın değil mi? Bizim için kadınlar hakkı yoktur. HDP’liler burada bulunan bütün annelerin yüreğini yakmış ve çocuklarını elinden almıştır” dedi.
\"BİZİM KIZLARIMIZI ÖLÜME MAHKUM ETMİŞSİNİZ\"<br><br>Kızları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan babalar adına açıklama yapan evlat nöbetindeki Celil Begdaş, bulundukları yerin kandilin kapısı olduğunu dile getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu, kızların ve kadınların hakkı nerede diye soran Begdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyorlar ki, Jin jiyane ‘kadın hayattır’ yalan söylüyorlar. Neden burada bulunan annelerin hakkını kimse sormuyor? Arka kapıya gelmemizin sebebi, çocuklarımızın hepsi bu arka kapıdan dağa kaçırılması. Çadırımızın olduğu yerde bulunan HDP’nin ön kapısı meclis kapısıdır. Biz ön kapıdan beklerken bizim çocuklarımızı arka kapıdan dağa kaçıdırlar ve benim oğlumu bu arka kapıdan dağa kaçırdılar onun için buradayız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günüdür burada bulunan anne ile babalar kutlayacaklar. Nedeni ise kiminin kızı yok, kimin evladı yok neyi kutlayacaklar ki.
İnsan haklarından bahsedenler, sizde biraz Allah korkusu ve merhamet var ise gelin burada bulunan annelerin halini görünüz. Kadınlar ölmesin diye söylüyorlar yalan söylüyorlar. Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz, kimi kandırıyorsunuz? HDP bunu bilsin ki, ya burada bulunan anne ve babaların haklarını versin ya da biz buradan asla kalkmayacağız.”<br><br>Ellerinde Türk bayrağıyla “Ana gibi yar, Diyarbakır gibi diyar olmaz” yazılı pankartla HDP il binasının arka kapısında bekleyen aileler, “Kahrolsun HDP”, “Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir” sloganları atarak tepki gösterdi.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.
\"Anneler emekçi kadınlardır\"<br><br>Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan anne İmmihan Nilifırka, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarının ellerinden alındığını söyledi.<br><br>
Nilifırka, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirerek, 8 Mart'ta tüm kadınları yanlarında görmek istediklerini belirtti.
Annelerin emekçi kadınlar olduğunu vurgulayan Nilifırka, \"Doğurduğumuz, büyüttüğümüz evlatlarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı almaya hakları yok. Tüm annelere çağrımdır gelsinler hep beraber evlatlarımızı isteyelim. Dünya Kadınlar Günü'nde evladımız yanımızda yok. Bu nedenle bizim için buruk bir gün.\" dedi.
\"Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum\"<br><br>Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da 8 Mart'ta tüm kadınlardan destek beklediklerini kaydetti.
<br><br>Yaz, kış, hastalık demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerine işaret eden Aksu, \"Çocuklarımızı elimizden aldılar. Kadınları bedenen, ruhen öldürdüler. Nerede kadın hakları, nerede insan hakları? Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum\" diye konuştu.
\"Dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar\"<br><br>İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu ise kadınları yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
Kadınlar Günü'nü kızıyla kutlamak istediğini ancak onun kendisinden koparıldığını anlatan Mutlu, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarına hasret kaldıklarını aktardı.
Mutlu, \"Tüm annelere, kadınlara çağrım, gelip bize destek versinler, bizi burada yalnız bırakmasınlar. 8 senedir evladımı görmüyorum. Anne hakkı, kadın hakkı bu mudur? Ceylan'ımı istiyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar.\" ifadelerini kulandı.
Dağa götürülen oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan anne Necibe Çifçi de kadınları 8 Mart'ta acılarını paylaşmaya davet ettiklerini söyledi.<br><br>
Anneler olarak eylemlerinde kararlı olduklarına vurgu yapan Çifçi, \"Hiçbir emek annenin evladına verdiği emekten daha büyük değildir. Kadınlar Günü'nde tüm anneleri buraya çağırıyorum, gelsinler hep birlikte evlatlarımızı isteyelim.\" şeklinde konuştu.
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor. HDP'lilerin arka kapıdan giriş-çıkış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin çalışma yaptığını öğrenen aileler, duruma tepki gösterdi.