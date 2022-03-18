Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum, onu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 928 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında 17 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yunus'un annesi Remziye Yenidoğan, oğlunun HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve sebep olanlara haklarını helal etmediğini belirterek, “Çocuklarımızın kanı üzerinde kendi çocuklarını okutuyorlar. Anneler olarak hakkımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.

Oğlunu bekleyen anne evladını almadan gitmeyecek

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan 270 aileden biri olan Yenidoğan, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

Çocuğum götürüldüğünde 17 yaşındaydı. Çocuğumu HDP’liler kandırdılar. HDP, PKK’ya oğlumu sattı. Kendi çocuklarını benim oğlumun kanı üzerinden okutuyorlar. Bu bir haksızlık değil midir? Biz anneler olarak hepimiz çocuklarımızı bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarına sahip çıkıyorlar, okutuyorlar. Ben bir anneyim, benim oğlum beni duyuyorsa, görüyorsa gelsin. Ben oğlumun yokluğundan şeker, sara, tansiyon hastası oldum. Buradan oğluma sesleniyorum;

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Beni seviyorsa, bana değer veriyorsa, onların yanında kalmasın. Çünkü ben onun annesiyim. Ben ona emek verdim. Onunla ağladım, onunla güldüm. Onlar haindirler. Onların kendilerine faydası yok, kaldı ki benim oğluma mı olacak? Biz anneler burada böyle ağladıkça, burada dert çektikçe onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Çünkü onlar haindirler. Onlar biz annelere hainlik yapıyorlar. Kendi kardeşlerini niye dağa çıkarmıyorlar ? Bizimkileri gönderiyorlar. Biz anneler hiçbirine de hakkımızı helal etmiyoruz.

FOTOĞRAF 10 Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi: \"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür. Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler. Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil. 'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\" Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.

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