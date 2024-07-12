Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Sayı 376'ya çıktı

Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Amenna, kimsenin şüphesi yok. Üstelik bu kadarla da kalmaz. Güçlüdür, inançlıdır, neciptir… Yardımseverdir, misafirperverdir. Bu milletin her ferdi, yurdunu milletini özünden çok sever. Hemen hemen her ferdi diyelim. Arada tek tük arıza çıkaranlar da bulunur. Bu millet yıllarca hazırlığı yapılan askerî darbeyi, canını hiçe sayarak bir gecede önlemiştir. Hem de silahsız, bedeniyle. Ayağındaki şıpıdık terliği, acımasızca ateş eden uçaklara fırlatmış…