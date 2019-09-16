Gündem Evlat nöbetine katılan aile sayısı 35e yükseldi
DİYARBAKIR

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 35'e yükseldi

Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 35'e yükseldi. Eyleme son olarak katılan anne Vahide Sunar, "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne Vahide Sunar, oturma eylemin 14. gününde oğlu için HDP İl binası önüne gitti.
Anne Vahide Sunar, oturma eylemin 14. gününde oğlu için HDP İl binası önüne gitti.

Diyarbakır'da bulunan HDP il binası önünde anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar'a kavyşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.

Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Eyleme katılan aile sayısı 35'e yükseldi

Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Diyarbakır'da, annelerin evlat nöbeti 14'ncü gününde devam ediyor. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 35'e yükseldi.

Vahide Sunar, oğlunun fotoğrafıyla HDP İl binası önünde oturmaya başladı.

Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz

Son olarak anne Vahide Sunar, Diyarbakır'a giderek çocuğuna kavuşmak için diğer annelerin yanında yer aldı. Sunar “Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz” dedi.

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