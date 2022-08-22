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İSTANBUL

Eylem hazırlığındaydılar: Terör örgütü MLKP üyeleri el bombası ile yakalandı

MLKP terör örgütüne yönelik Sultangazi’de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca ele geçirilin şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Eylem hazırlığındaydılar: Terör örgütü MLKP üyeleri el bombası ile yakalandı
Sultangazi’de eylem hazırlığındaki terör örgütü MLKP üyeleri yakalandı

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, MLKP Terör Örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazi’de bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda M.U.’nun yanı sıra E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djital/bilişim malzemesi ele geçildi.

M.U.,E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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