Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmıştı! Murat Aci'nin babası Özer Aci: Sevinç gözyaşı döktüm

“Bugün oğlumun hayattan koparılışının 84'üncü günü oldu. İlk hafta Adalet Bakanı kırmızı bültenle ilgili müracaat yapıldığını söylemişti. Biz de dört gözle bekliyorduk. Bugün kırmızı bülten çıktığının haberini aldık. Ben ilk kez 84 gün sonra sevindim ve sevinç gözyaşı döktüm. Şu an oğlumun mezarına gelerek bu müjdeyi kendisine verdim. Ben mücadeleme devam ediyorum. Bu mücadelede tek değilim. Basın mensupları, devlet büyüklerimiz yakından ilgileniyorlar. Ben defalarca Eylem Tok'a, ‘Elin kelepçeli ülkene dönme. Gel adalete teslim ol. Ben verilecek karara saygı duyuyorsan sen de duy' dedim. Fakat şimdi ülkeye eli kelepçeli gelecek. Ne karar verilecekse saygı duysun. Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım. En büyük cezayı vereceğim. Bunun için de mücadelemi vereceğim”