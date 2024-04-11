Eyüpsultan'da feci kaza: Virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı

Ramazan Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bayram tatilinin ilk dört günlük acı bilançosu da belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin ilk dört gününde yurt genelinde 2 bin 453 trafik kazasının meydana geldiğini ve kazalarda 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini 3 bin 870 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.