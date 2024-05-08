Y.K. savcılığa verdiği ifadede, "Hatırlayamadım bir tarihte sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annem Nada Kamalı'nın geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan'ın odasına gittim annemle birlikte oturuyorlardı. Ben anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim esnada 'Burası Türkiye Cumhuriyeti benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz' diye karşı çıktı ve anneme hakaret etti. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı detayını hatırlamıyorum ancak fiziki tartışmaya dönmedi. Annemin üzerine yürümesi üzerine biz de polisi aradık ve daha sonra okulu terk ettik" dediği öğrenildi.

"Bu olaydan sonra bir daha okula dönmedim. anneme yapmış olduğu bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim. Olaydan bir gün önce aynı okulda okuyan aynı zamanda Abdulsamet A.'nın kuzeni olan G. A.‘yı gördüm. O okulda okuyan birini görünce yaşadığım bu olay aklıma geldi, tekrar sinir oldum. Hala okulda olduğunu öğrenince, 'Gelip dövsem iyi olmaz mı' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka karnına vurursun. Hatta bacağına vurursan ölmez karnına sık' dedi. Ben de Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. isimli şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Kimseyi bir şey söylemeden hızlı bir şekilde odasına geçtim. Masada oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki tane mermi vardı ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde odadan çıkıp kapıya yöneldim. O esnada peşinden kimsenin gelmemesi için silahı yere doğrultarak 'peşimden gelmeyin' dedim. Silahın içi boştu kim olduğunu bilmediğim bir çocuk kapıyı açtı. Amacım öldürmek değildi, amacım dövmekti. Bana karşılık verince kendimi korumak için silahı kullandım. Kullandığım tabancayı ve telefonu Alibeyköy Barajı'na attım. Sosyal medyada paylaşmış olduğum başkasının sesi olan kafasına sıktığım sözleri olan görüntümü olaydan iki gün önce paylaşmıştım. Olaydan sonra kimseyi arayıp yardım istemedim. Öldürme kastım yoktur. Pişmanım" dediği öğrenildi.