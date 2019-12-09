Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı Eyüpsultan'da bulunan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi 09 Aralık 2019, 22:42 Son Güncelleme: 09 Aralık 2019, 22:46 AA