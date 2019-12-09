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Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Eyüpsultan'da bulunan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eyüpsultan'da bir büfeye yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

  • Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Y.A'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırganlar kaçtı

Saldırının ardından 2 şüpheli motosikletle kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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