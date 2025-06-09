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Eyüpsultan’da skandal anlar: İETT otobüsü yolcuların arasına daldı

Eyüpsultan’da skandal anlar: İETT otobüsü yolcuların arasına daldı

10:379/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
IHA
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Eyüpsultan'da şok görüntüler ortaya çıktı. İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü
Eyüpsultan'da şok görüntüler ortaya çıktı. İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü

İstanbul Eyüpsultan'dan tepki çeken görüntüler geldi. Bir İETT şoförü, dönüş manevrası yaparken yolculara sinirlendi, otobüsü vatandaşların üzerine sürdü. Akıl almaz olayın ardından bir kadın fenalaşarak bayılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, manevra yapan 34 TP 2977 plakalı İETT otobüsünün şoförü, durakta bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepkiyle karşılaştı. Bu duruma sinirlenen şoför otobüsü vatandaşların üzerine sürdü.



KORKU VE PANİK ANLARI KAMERADA


Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre manevra yapan 34 TP 2977 plakalı İETT otobüsünün şoförü, durakta bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepkiyle karşılaştı.



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Eyüpsultan’da skandal anlar: İETT otobüsü yolcuların arasına daldı
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Yolculardan gelen tepkiler üzerine sinirlenen şoför, beklenmedik bir hamle yaparak otobüsü vatandaşların üzerine doğru sürdü ve durakladı. Bu akıl almaz hareket sonrası yolcular ve şoför arasında büyük bir tartışma çıktı.



Tartışma esnasında durakta bulunan bir kadın, yaşanan gerginlik ve korkuyla fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören küçük bir çocuk ise feryat ederek annesinin yanına koştu.



Bu dehşet verici anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün vatandaşlara doğru ilerlemesi, yolcuların panikle kaçışması ve kadının bayılma anı net bir şekilde görülüyor.


Bu skandal görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı




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